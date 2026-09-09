Il diesse Fabiani svela: "Obiettivo minimo: l'Europa"

“Dovremo cercare di raggiungere il minimo obiettivo di riportare la Lazio in Europa”, queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciare dal direttore sportivo Angelo Fabiani nel corso della conferenza stampa di presentazione di Diogo Leite.

"Obiettivo minimo: l'Europa"

Gli acquisti arrivati nella capitale e l'ottimo inizio in campionato della Lazio fanno ben sperare il diesse, che ha svelato anche di provenire da una famiglia laziale. Dopo due anni fuori dalle competizioni europee, sembra che l'obiettivo del club ora sia quello di ritornare in Europa.

Fabiani in conferenza