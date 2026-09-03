Lazio, mercato ancora aperto: due slot liberi e tre occasioni tra gli svincolati

Non è forse un caso che la Lazio abbia lasciato ancora liberi due slot nella lista Serie A. Una scelta che mantiene aperti alcuni scenari, soprattutto considerando l'attuale emergenza a centrocampo.

Tra i giocatori attualmente senza squadra spicca Marcelo Brozovic, 33 anni. Un profilo che inevitabilmente attira l'attenzione proprio alla luce della situazione nel reparto biancoceleste.

Ma le opportunità non mancano neppure in difesa. Ed è qui che alcuni nomi già molto conosciuti tornano inevitabilmente sotto i riflettori.

Lazio, da Acerbi ad Alaba: le occasioni tra gli svincolati

Nella lista dei difensori liberi c'è anche l'ex Francesco Acerbi, oggi 38enne. Il suo rapporto con l'ambiente capitolino, però, non si è concluso esattamente nel migliore dei modi. Un eufemismo considerando quanto accaduto in passato.

Tra gli svincolati figura anche David Alaba. Il 34enne austriaco, ex Real, rappresenta un altro dei nomi presenti sul mercato.

Ma soprattutto c'è Diogo Leite, difensore portoghese di 27 anni ed ex Union Berlino. Un profilo che a Formello conoscono già molto bene.

Diogo Leite e la Lazio, una pista già seguita a gennaio

Proprio Diogo Leite, secondo quanto riportato da Il Messaggero, era stato preso seriamente in considerazione dalla Lazio già a gennaio. Il portoghese veniva considerato il promesso sposo biancoceleste e il possibile erede di Alessio.

Il direttore sportivo Fabiani lo ha più volte sedotto e poi abbandonato, senza arrivare alla conclusione dell'operazione.

Adesso, però, con due slot ancora disponibili nella lista Serie A e diversi giocatori interessanti rimasti senza squadra, lo scenario resta da osservare. Perché, in fondo, i migliori affari non sono sempre quelli che non si fanno.