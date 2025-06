Caputo: "Vicino alla Lazio, mi chiamò anche Ciro Immobile"

Ha ripercorso il suo recente passato da calciatore ai microfoni di Soccermagazine.it , Ciccio Caputo ha svelato nel dettaglio come era finito nel mirino di diverse big tra cui la Lazio. Non solo, l'interesse dei biancocelesti, l'ex attaccante ha raccontato anche di una chiamata da parte dell'allora capitano Ciro Immobile.

Il racconto sull'interesse della Lazio

Ciccio Caputo ha ripercorso uno dei momenti più importanti della sua carriera in ambito calciomercato, ovvero quando si stava per prospettare un trasferimento in biancoceleste. Le sue parole:

A me chiamò direttamente Ciro Immobile, perché noi siamo molto amici. Mi disse “Guarda, Ciccio. Cercano un vice per me e quindi io ho fatto il tuo nome perché per me sei un giocatore forte, sei italiano, conosci bene il campionato italiano. Noi giochiamo anche le coppe europee, quindi ci sarà spazio”. Io fui contentissimo di questa chiamata di Ciro, poi non s’è fatto più niente perché in quel periodo ero alla Samp, la Samp non mi volle cedere perché voleva dei soldi. Sappiamo benissimo che la Samp era in un momento di difficoltà e quindi andò a finire male anche questa possibilità.

Anche la Roma cercò Caputo

Non solo sponda biancoceleste sull'ex attaccante. Un forte interesse era nato anche dalle parti di Trigoria. Ciccio Caputo racconta come anche i giallorossi lo cercarono insistentemente ma come anche quella trattativa saltò: