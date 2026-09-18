Nazionali, Nuno Tavares torna fra i convocati del Portogallo
Attraverso un post Instagram, il Portogallo ha reso note le convocazioni dei calciatori che vestiranno la maglia rossoverde nelle prossime settimane
Nuno Tavares - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Dopo l'ottimo avvio di stagione, diversi calciatori della Lazio stanno rispondendo alle chiamate con le rispettive nazionali in vista degli impegni delle prossime settimane.
Nuno Tavares convocato dal Portogallo
Attraverso un post Instagram, il Portogallo ha reso note le convocazioni dei calciatori che vestiranno la maglia rossoverde nelle prossime settimane. Il nuovo Ct Jorge Jesus ha convocato anche il terzino biancoceleste, Nuno Tavares, dopo l'ottimo avvio in questo precampionato.