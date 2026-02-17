Conferenza Rizzello: "Vogliamo realizzare uno stadio moderno e finanziariamente stabile"

Giuseppe Rizzello, Direttore generale del Legends Global Italia, è intervenuto durante la conferenza di presentazione del progetto dello Stadio Flaminio

Michelle De Angelis /
Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio
Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio

Giuseppe Rizzello, Direttore generale del Legends Global Italia, è intervenuto durante la conferenza di presentazione del progetto dello Stadio Flaminio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La conferenza di Giuseppe Rizzello 

Siamo felici di lavorare al fianco del Presidente Claudio Lotito, con il quale condividiamo una chiara ambizione: realizzare uno stadio moderno, funzionale e finanziariamente stabile per la S.S. Lazio ed i suoi tifosi.

La partnership 

Questa partnership proseguirà nella futura gestione dell'impianto, con un impegno condiviso per garantire un successo a lungo termine, onorando la tradizione del club introducendo  al contempo efficienze di nuova generazione, e un'esperienza eccezionale ai tif.

Conferenza Caloro: "Obiettivo? Migliorare il rapporto tra Lazio, città e tifosi"
Serie A, acquisito il 51% di Fantacalcio per 18 milioni