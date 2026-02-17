Conferenza Rizzello: "Vogliamo realizzare uno stadio moderno e finanziariamente stabile"
Giuseppe Rizzello, Direttore generale del Legends Global Italia, è intervenuto durante la conferenza di presentazione del progetto dello Stadio Flaminio
La conferenza di Giuseppe Rizzello
Siamo felici di lavorare al fianco del Presidente Claudio Lotito, con il quale condividiamo una chiara ambizione: realizzare uno stadio moderno, funzionale e finanziariamente stabile per la S.S. Lazio ed i suoi tifosi.
La partnership
Questa partnership proseguirà nella futura gestione dell'impianto, con un impegno condiviso per garantire un successo a lungo termine, onorando la tradizione del club introducendo al contempo efficienze di nuova generazione, e un'esperienza eccezionale ai tif.