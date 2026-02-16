Serie A, acquisito il 51% di Fantacalcio per 18 milioni

La Lega Serie A ha deliberato l’acquisizione del 51% della società che detiene Fantacalcio.it e le relative applicazioni, investendo 18 milioni di euro. La decisione è stata presa in assemblea con 15 voti favorevoli, tre contrari e due astensioni.

Secondo quanto comunicato dalla Lega stessa, l’operazione rappresenta un passo strategico per rendere il prodotto ancora più attrattivo, arricchendolo con l’utilizzo delle immagini ufficiali del campionato e puntando anche a uno sviluppo internazionale. Non tutti i club, però, hanno condiviso la scelta: tre società si sono espresse contro, mentre altre due hanno preferito astenersi.