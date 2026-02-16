Serie A, acquisito il 51% di Fantacalcio per 18 milioni

La Lega punta sul gioco più amato dagli italiani: 15 club favorevoli, tre contrari e due astenuti

Matteo Ischiboni /
IPA
IPA

La Lega Serie A ha deliberato l’acquisizione del 51% della società che detiene Fantacalcio.it e le relative applicazioni, investendo 18 milioni di euro. La decisione è stata presa in assemblea con 15 voti favorevoli, tre contrari e due astensioni.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Secondo quanto comunicato dalla Lega stessa, l’operazione rappresenta un passo strategico per rendere il prodotto ancora più attrattivo, arricchendolo con l’utilizzo delle immagini ufficiali del campionato e puntando anche a uno sviluppo internazionale. Non tutti i club, però, hanno condiviso la scelta: tre società si sono espresse contro, mentre altre due hanno preferito astenersi.

Fiore: “I tifosi sono arrivati a un gesto estremo”
Dimarco a un passo dal record: nel mirino ex Lazio