Buon compleanno Michael Ciani: l'ex biancoceleste spegne 42 candeline

Michael Ciani, ex difensore del club biancoceleste, festeggia oggi i suoi 42 anni, buon compleanno

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
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Tanti auguri Michael Ciani! L'ex difensore biancoceleste e attuale tecnico dell'Houilles festeggia oggi i suoi 42 anni. Per l'occasione, la Società Lazio gli ha augurato un buon compleanno sui propri social.

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Gli auguri della Società 

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Michael Ciani: gli anni alla Lazio 

Il percorso di Michael Ciani nella Capitale è stato quello di un difensore solido e carismatico, capace di collezionare oltre 70 presenze in tre stagioni. Arrivato dal Bordeaux, il gigante francese si è ritagliato un posto speciale nel cuore dei tifosi grazie alla sua incredibile forza fisica e a una leadership silenziosa. Il suo nome resterà per sempre legato alla cavalcata della Coppa Italia 2013, grazie al gol decisivo segnato in extremis contro il Siena. Un corazziere d'area che, tra battaglie aeree e chiusure provvidenziali, ha onorato la maglia biancoceleste con dedizione costante.

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