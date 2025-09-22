Lazio-Roma, scintille nel derby: Koné provoca, Pellegrini e Cataldi reagiscono | VIDEO

Koné copre lo stemma della Lazio: scintille a fine derby Lazio-Roma

Il derby Lazio-Roma si è concluso tra nervi tesi e polemiche. Come spesso accade, il finale della stracittadina è stato infuocato. Guendouzi è stato espulso al termine della gara, mentre i giocatori della Roma hanno festeggiato sotto la Curva Sud. Gianluca Mancini ha sventolato una bandiera, ma il vero protagonista è stato Manu Koné.

Cataldi, Pellegrini e Marusic cercano di fermarlo

Il centrocampista francese, dopo il triplice fischio, ha preso la bandierina del calcio d’angolo per la sua tipica esultanza. Con la maglia giallorossa ha coperto lo stemma della Lazio, gesto che ha fatto infuriare i calciatori biancocelesti. In particolare Danilo Cataldi, Luca Pellegrini e Marusic hanno cercato di inseguire Koné, venendo però fermati prima della pista d’atletica per evitare ulteriori scontri.