Abbate: "Tavares è andato via alla fine dallo stadio, multa? Ho sentito Fabiani e…"
Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ha fatto chiarezza su molte notizie uscite in mattinata riguardanti anche Nuno Tavares
È andata in archivio la prima stracittadina della stagione che lascia tanto amaro in bocca ai tifosi laziali, consapevoli che probabilmente il derby è scivolato via per una serie di errori individuali che hanno condizionato il risultato generale. Nel day after sono state tante le accuse verso i giocatori rientrati fra i fischi negli spogliatoio.
Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ha fatto chiarezza su molte notizie uscite in mattinata riguardanti anche Nuno Tavares.
Le parole di Alberto Abbate a Radio Laziale
So che Tavares è andato alla fine via dallo stadio Tavares ovviamente abbastanza inc***ato.
Multa?
Ho appena sentito il direttore sportivo Fabiani e non c'è nessun episodio eclatante che giustifichi una multa da parte della società.