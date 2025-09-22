Abbate: "Tavares è andato via alla fine dallo stadio, multa? Ho sentito Fabiani e…"

È andata in archivio la prima stracittadina della stagione che lascia tanto amaro in bocca ai tifosi laziali, consapevoli che probabilmente il derby è scivolato via per una serie di errori individuali che hanno condizionato il risultato generale. Nel day after sono state tante le accuse verso i giocatori rientrati fra i fischi negli spogliatoio.

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ha fatto chiarezza su molte notizie uscite in mattinata riguardanti anche Nuno Tavares.

Le parole di Alberto Abbate a Radio Laziale

Nuno Tavares - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

So che Tavares è andato alla fine via dallo stadio Tavares ovviamente abbastanza inc***ato.

Multa?