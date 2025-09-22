Abbate: "Tavares è andato via alla fine dallo stadio, multa? Ho sentito Fabiani e…"

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ha fatto chiarezza su molte notizie uscite in mattinata riguardanti anche Nuno Tavares

Beniamino Civitelli
Nuno Tavares - Via onefootball (Photo by Silvia Lore/Getty Images)
È andata in archivio la prima stracittadina della stagione che lascia tanto amaro in bocca ai tifosi laziali, consapevoli che probabilmente il derby è scivolato via per una serie di errori individuali che hanno condizionato il risultato generale. Nel day after sono state tante le accuse verso i giocatori rientrati fra i fischi negli spogliatoio.

Le parole di Alberto Abbate a Radio Laziale

So che Tavares è andato alla fine via dallo stadio Tavares ovviamente abbastanza inc***ato.

Multa?

Ho appena sentito il direttore sportivo Fabiani e non c'è nessun episodio eclatante che giustifichi una multa da parte della società.

