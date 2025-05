Lazio, il Taty stringe i denti in vista della Juve: le condizioni fisiche dopo Empoli

Mancano solo tre partite alla fine del campionato e servirà la miglior Lazio per battere Juventus, Inter e Lecce, ottenendo la qualificazione in Champions. Le prove tattiche sono state rimandate. Ieri ripresa soft tra partitelle e lavoro atletico per la squadra che, solo stamattina, inizierà a fare sul serio in ottica Juventus, preparando una delle sfide più importanti della stagione.

La situazione del Taty: la caviglia malconcia dopo Empoli

Oltre alle incertezze relative ai terzini Lazzari, Tavares e Marušić, Baroni ne ha una anche in attacco e riguarda proprio il centravanti Castellanos. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, il Taty stringerà i denti per esserci contro la Juventus, la sua caviglia non è al meglio delle condizioni. Tra l’altro, lunedì, l’attaccante si è fatto monitorare a Villa Mafalda ma è impensabile una Lazio senza di lui dopodomani, considerando che l’ultimo precedente all’Olimpico con la Juve, la semifinale di ritorno di Coppa Italia dello scorso anno, ha segnato una doppietta proprio l’argentino. Il calciatore ha subito un colpo durante il match contro l’Empoli, ma questo non sembra impedirgli di prepararsi al vero e proprio “spareggio Champions“ contro la Juve dell’ex Tudor.

L’importanza del Taty per battere la Juve e il tabù Olimpico

Mai come in questa stagione, il Taty si è dimostrato così decisivo per la Lazio. Dopo lo scorso anno, trascorso quasi all’ombra del bomber e capitano come Immobile, quest’anno Castellanos si è completamente preso la scena e ha dominato l’attacco biancoceleste, a suon di goal e magnifiche prestazioni. Negli ultimi mesi, l’argentino ha dovuto affrontare due pesanti infortuni e la sua assenza si è sentita particolarmente in campo. Adesso, nonostante la caviglia malconcia, Castellanos è pronto a scendere in campo contro la Juventus, sia per ottenere una vittoria fondamentale ai fini della Champions, sia per tornare a vincere all’Olimpico, dove la squadra non ottiene i tre punti dal 9 febbraio (dalla sfida contro il Monza). Non a caso, è stato già superato il tetto del 50.000 presenze: quasi 26.000 biglietti venduti che vanno aggiunti agli abbonamenti: in più, è prevista una magnifica coreografia, l’ultima della stagione, sugli spalti che renderà l’ambiente caldo ed emozionante.