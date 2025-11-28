Pellegrini sorpassa Tavares: le scelte di Sarri per la settimana più intensa

Settimana cruciale per la Lazio: Sarri valuta le rotazioni

La Lazio entra in una delle settimane più importanti della stagione: prima il doppio confronto con il Milan, tra Serie A e Coppa Italia, poi la sfida contro il Bologna. Tre gare in otto giorni che costringeranno Maurizio Sarri a dosare energie e uomini, soprattutto sulle fasce difensive. Il tecnico dovrà infatti fare scelte mirate per reggere il ritmo di un calendario così fitto e pesante.

Pellegrini in vantaggio su Tavares per il match di San Siro

Secondo il Corriere dello Sport, il ballottaggio a sinistra è tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares, rientrato dal problema al polpaccio. Sarri valuterà la condizione di entrambi, ma per la sfida di San Siro il numero 3 sembra avanti nelle gerarchie. Dopo la distorsione al ginocchio rimediata contro il Genoa, Pellegrini è tornato titolare contro Pisa e Lecce, mentre Tavares è rimasto ai margini. Le prossime gare saranno decisive anche per il futuro: con il portoghese inserito nella lista dei possibili cedibili, Pellegrini potrebbe ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nella seconda parte della stagione.