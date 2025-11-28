Luis Alberto: “Posso giocare ancora 3-4 anni. E sul ritorno alla Lazio..."
Lo spagnolo apre a un ritorno in Italia, ma solo per la Lazio e solo con una condizione
Luis Alberto, oggi protagonista in Qatar, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro calcistico e della sua esperienza alla Lazio. A 33 anni non pensa minimamente al ritiro, anzi:
Posso giocare ancora tre o quattro anni e divertirmi
ha assicurato il Mago, pur senza chiarire se resterà in Medio Oriente o cambierà ancora maglia.
Le sue parole sul possibile ritorno alla Lazio
Io in Italia mi vedo solo con la Lazio. Se il club biancoceleste dovesse alzare il telefono accetterei volentieri, ma solo a una condizione: Se mi chiamasse Sarri forse potrei pensarci un po'... ma se chiamasse Lotito, nulla da fare. Dal tecnico toscano ho imparato tantissimo, per me è un maestro e un uomo che vive sempre con la faccia in avanti.
Anche dal Qatar, un pò di tempo per la Lazio si trova sempre. Per otto anni è stata tutto per me. Mi sarebbe piaciuto finire lì la carriera ma ho visto cose che non mi sono piaciute nel progetto. E un anno e mezzo fa è finita.
Fino a febbraio 2020 di quella stagione ero convinto che avremmo vinto lo Scudetto. Ero convinto al 100%. Abbiamo giocato contro il Bologna a fina febbraio. poi il campionato si è fermato e il calcio è fatto così, lo sapete, cambia ogni settimana.
Il primo anno alla Lazio non è stato facile, sono stati sei mesi difficili. C’è stato un momento in cui volevo smettere e tornare a casa. Mi sarei messo a giocare con gli amici, avrei forse fatto il cameriere che era il mio lavoro da ragazzo. Tare mi ha fatto cambiare idea, magari a San Siro guarderò Milan-Lazio con lui…
Io vicino al Milan? Ho parlato con Maldini e Leonardo, era il 2028-2019, ho sempre saputo come va qui in Italia. Portarmi via dalla Lazio non era facile.