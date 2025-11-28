Luis Alberto: “Posso giocare ancora 3-4 anni. E sul ritorno alla Lazio..."

Luis Alberto, oggi protagonista in Qatar, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro calcistico e della sua esperienza alla Lazio. A 33 anni non pensa minimamente al ritiro, anzi:

ha assicurato il Mago, pur senza chiarire se resterà in Medio Oriente o cambierà ancora maglia.

Io in Italia mi vedo solo con la Lazio. S e il club biancoceleste dovesse alzare il telefono accetterei volentieri, ma solo a una condizione: Se mi chiamasse Sarri forse potrei pensarci un po'... ma se chiamasse Lotito, nulla da fare. Dal tecnico toscano ho imparato tantissimo, per me è un maestro e un uomo che vive sempre con la faccia in avanti.

Anche dal Qatar, un pò di tempo per la Lazio si trova sempre. Per otto anni è stata tutto per me. Mi sarebbe piaciuto finire lì la carriera ma ho visto cose che non mi sono piaciute nel progetto. E un anno e mezzo fa è finita.

Fino a febbraio 2020 di quella stagione ero convinto che avremmo vinto lo Scudetto. Ero convinto al 100%. Abbiamo giocato contro il Bologna a fina febbraio. poi il campionato si è fermato e il calcio è fatto così, lo sapete, cambia ogni settimana.