Lazio, mercato in movimento: sì di Ilic e Noslin, Sarri insiste per Insigne

Ilic e Noslin dicono sì: trattativa in attesa del Torino

La Lazio è pronta ad accelerare sul mercato: Ilic e Noslin hanno già dato il loro ok al trasferimento e ora si attende soltanto l’approvazione del Torino per far decollare definitivamente l’operazione. La mezzala serba è uno dei profili richiesti da Sarri, ma non l’unico: il tecnico vuole rinforzare la rosa in più reparti e continua a chiedere interventi mirati già da questa sessione di gennaio.

Insigne resta l'obiettivo di Sarri, mentre il club valuta le uscite

La priorità del tecnico riguarda soprattutto l’esterno offensivo: per Sarri il nome ideale per il ruolo di vice Zaccagni rimane Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli è fermo da mesi, si allena da solo e aspetta solo la chiamata definitiva di Lotito. La società prende tempo, ma secondo il Corriere dello Sport la sensazione è che alla fine il presidente accontenterà l’allenatore.

Sul fronte uscite, Sarri ha inserito nella lista dei possibili partenti Noslin, Belahyane e anche Dele-Bashiru, nonostante il recente reintegro. Situazione da monitorare anche per Tavares, mentre Mandas spinge per la cessione: dopo il mancato trasferimento estivo al Wolverhampton, ora il Parma ha chiesto informazioni ma soltanto per un prestito. Lotito, invece, vuole venderlo a titolo definitivo per incassare e generare una plusvalenza.