Lazio, quanto varrebbe la qualificazione ai quarti di Europa League? I ricavi fino ad oggi

Il cammino della Lazio in Europa League

Dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto, la Lazio di Marco Baroni si prepara a tornare in campo per gli ottavi di finale di Europa League, dove affronterà il Viktoria Plzen. La competizione rappresenta non solo un’importante sfida sportiva, ma anche un’opportunità economica per il club biancoceleste. Con il nuovo format UEFA, i ricavi complessivi del torneo sono aumentati fino a 565 milioni di euro, un incremento rispetto alle edizioni precedenti.

Europa League - Depositphotos

I ricavi della Lazio nella competizione

Secondo Calcio e Finanza, la Lazio ha già accumulato circa 20 milioni di euro grazie alla sua partecipazione agli ottavi di finale, con prospettive di guadagni ancora maggiori in caso di ulteriori successi. Tra le principali voci di incasso figurano il bonus partecipazione (4,31 milioni di euro), il premio per la posizione in classifica (3,58 milioni) e le quote legate ai diritti televisivi e al ranking UEFA, che ammontano a circa 8,32 milioni di euro. Inoltre, i risultati ottenuti sul campo e il passaggio del turno garantiscono ulteriori premi, con un potenziale totale di 23,31 milioni di euro se la squadra dovesse arrivare ai quarti di finale. Un motivo in più per la Lazio per puntare in alto in Europa.