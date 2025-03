Lazio, una vittoria al cardiopalma con il Viktoria Plzen

Una battaglia fino all’ultimo respiro

La Lazio ha conquistato un successo incredibile contro il Viktoria Plzen, in una partita sofferta e giocata fino allo stremo. Dopo essere passati in vantaggio con un colpo di testa di Romagnoli su calcio d’angolo, i biancocelesti hanno subito il pareggio e sono rimasti in nove per le espulsioni di Rovella e Gigot. Provedel ha salvato la squadra più volte con interventi decisivi, mentre il Viktoria ha sfiorato il gol della vittoria in diverse occasioni. Ma la Lazio ha dimostrato ancora una volta di non arrendersi mai.

Isaksen, gol da sogno al 98'

Quando tutto sembrava destinato a un pareggio, al minuto 98 è arrivata la prodezza di Isaksen, servito da un instancabile Guendouzi dopo un lancio lungo di Provedel. Il danese, che fino a quel momento aveva sprecato diverse occasioni, ha trovato il gol con un sinistro a giro che ha fatto esplodere di gioia i biancocelesti. Una vittoria sofferta, ma dal sapore speciale, che conferma il carattere indomito della Lazio di Baroni. Ora servirà ancora più forza per il ritorno, ma questa squadra ha dimostrato di saper lottare contro ogni difficoltà.

Il Corriere dello Sport