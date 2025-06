Colpo Napoli! De Bruyne in Italia: al via le visite mediche

Si è chiusa da poco la finestra del calciomercato di 10 giorni ideata per le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club con i trasferimenti ufficiali che ripartiranno da luglio per poi proseguire tutta l'estate. Tutto ciò non conta ovviamente per i giocatori parametro zero e il Napoli ha appena piazzato il colpo dell'estate!

Kevin De Bruyne al Napoli: le visite mediche

De Bruyne - Via onefootball (Photo by Omar Havana/Getty Images)

Era nell'aria già da settimane ma questa mattina è stato compiuto il primo passo decisivo che porterà poi all'immediata ufficialità di Kevin De Bruyne al Napoli. Il belga è atterrato questa mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino per poi sostenere le visite mediche con il Napoli a Villa Stuart, la clinica di riferimento del club partenopeo. KDB rappresenta senza ombra di dubbio uno dei colpi più mediatici in Italia dall'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e Conte aggiunge al suo centrocampo una vera e propria stella del calcio mondiale.

Il post su Instagram