Preselezioni VAR Mondiali 2026: ci sono due arbitri italiani
Il conto alla rovescia ormai è già scattato con i Mondiali 2026, che si avvicinano a grandi passi con le ultime squadre che usciranno dalla tornata dei playoff, tra cui l'Italia, ed andranno a riempire le caselle mancanti dei gironi.
Di Bello e Guida preselezionati come VAR per il Mondiale 2026
Anche gli arbitri si preparano a dirigere le partite dei Mondiali. Come riportato da Gianpaolo Calvarese sul proprio profilo Instagram, sono stati preselezionati come addetti al VAR i due arbitri italiani Guida e Di Bello.
I gironi dei Mondiali 2026
Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)
Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)
Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
Gruppo D: Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao
Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania
Gruppo K:Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana