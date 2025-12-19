Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di radiosei, sono numerose le defezioni in casa Lazio, il giornalista ha parlato delle possibili scelte di formazioni di Maurizio Sarri per la sfida contro la Cremonese. Noslin in dubbio a causa della febbre, la suggestione Nuno Tavares esterno alto in posizione avanzata o la conferma di Pedro nel suo ruolo naturale sono i principali grattacapo da risolvere per la gara in programma questo sabato.

Le parole del giornalista Giulio Cardone: Lazio in piena emergenza

La Lazio si avvicina alla gara importante di domani contro la Cremonese con la solita emergenza. Rischia di dover fare a meno di nove giocatori, diciamo otto e mezzo in virtù delle condizioni di Noslin. Anche Romagnoli ha la febbre, è migliorato, non dovrebbero esserci problemi per lui. Vediamo oggi come sta l’olandese. Non penso giocherà dall’inizio, ma sicuramente sarà convocato. Ieri è stato provato Tavares alto nel 4-3-3. Bisogna capire se è davvero in ballottaggio con Pedro o deve essere considerata un’ipotesi da utilizzare in corsa. Nel riepilogo della probabili formazione inserisco lo spagnolo con Castellanos e Cancellieri; Vecino al posto di Basic.

La situazione sul ricorso di Toma Basic

A proposito, oggi verrà presentato il ricorso per la squalifica del croato con poche possibilità che venga ridotta ad un solo turno. Doveroso, comunque, che la Lazio ci provi.