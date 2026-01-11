Conferenza Rovella: "Tanti gli errori arbitrali, dobbiamo creare una mentalità vincente"

Nicolò Rovella, tornato in campo dopo un lungo periodo di assenza, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.

Le dichiarazioni di Rovella in conferenza

Il rapporto con Cataldi e il ritorno in campo

Il rapporto con Danilo è sempre stato ottimo fin dall'inizio, mi ricordo che prima di arrivare mi aveva pure scritto un messaggio. È un bravissimo ragazzo, abbiamo un bellissimo rapporto. Sono felice per lui e per il gol che ha fatto con la Fiorentina, poi sarei stato più felice se ci avesse portato i tre punti ma purtroppo non è stato così. Oggi sono felicissimo perché sono tornato dopo tre mesi e mezzo che sono stato fuori. È stata una grande sofferenza grande per me, poter aiutare la squadra a tornare a vincere è stato molto importante per me. È più o meno una settimana che mi alleno, ho fatto pochi allenamenti con la squadra. Sono stato felice che oggi il mister mi abbia dato fiducia facendomi giocare venti minuti. Sicuramente manca ancora un po', però sono fiducioso che in poco tempo posso recuperare la forma che avevo a inizio campionato.

La Nazionale

Ho sentito in questi mesi il ct Gattuso, mi è stato molto vicino, mi ha chiamato prima e dopo l'operazione, è stato molto carino con me. Spero di potermi riprendere quello che avevo prima. Ovviamente ci sto pensando.

L'andamento della Lazio

Credo che abbiamo alternato partite molto buone ad alcune meno buone, questo andamento non ti fa creare la mentalità vincente che serve per affrontare ogni partita al 100%. Su questo il mister è uno dei migliori, ci sta insegnando e aiutando tanto a crescere più velocemente. Con l'innesto di nuovi giocatori sarà più difficile questo percorso, perché arrivano da realtà diverse e ambientarsi subito in Serie A non è facile. Ma credo che con il lavoro del mister possiamo crescere tanto.

Errori arbitrali

Ci sono stati tanti errori arbitrali ed è giusto dirlo, però anche gli arbitri sbagliano. Noi dobbiamo essere più forti, creare una mentalità vincente e andare oltre gli errori. Questa è l'unica cosa che possiamo fare.

Guendouzi