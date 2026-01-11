Verona-Lazio, Rovella festeggia il ritorno in campo: il post del regista
Nicolò Rovella ha espresso tutta la sua felicità sui social riguardo il suo ritorno in campo dopo un lungo periodo di assenza, ecco il suo post
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Grande serata per Nicolò Rovella che, dopo un lungo periodo di assenza dovuto alla pubalgia e alla conseguente operazione, ha potuto vestire nuovamente la maglia biancoceleste e combattere a fianco della sua squadra, subentrando a Danilo Cataldi nel corso della gara contro il Verona. Per festeggiare il suo ritorno, il regista della Lazio ha pubblicato un post sui social.
Nicolò Rovella sui social
Nella pagina successiva la conferenza stampa di Rovella