Lazio, il fratello di Dele-Bashiru cercato dal Parma

I fratelli Dele-Bashiru potrebbero ritrovarsi nel campionato italiano di serie A. Il centrocampista Fisayo indossa la maglia della Lazio, arrivato nell'estate del 2024 dall'Hatayspor, squadra turca, si è trasferito nella capitale per un totale di circa 6 milioni di euro. Giovanissimo nigeriano che ha mostrato qualità importanti ma ben poca continuità. Adesso si è aperta l'ipotesi che a raggiungerlo in Italia possa essere suo fratello Tom, a riportarlo è Skysport, parlando di un forte interesse per il giocatore da parte del Parma.

Il profilo di Tom Dele-Bashiru

Anche lui centrocampista che nell'ultima stagione ha fatto le fortune del Watford in Premier League. Prestazioni importanti e statistiche altrettando notevoli. Il calciatore infatti ha collezionato 27 partite collezionando 4 gol. Il suo ruolo è quello di mediano centrale, a differenza del fratello che può ricoprire diversi ruoli compreso quello di mezzala. Tom è un classe 1999 e il suo valore di mercato è di pochi milioni di euro, prezzo però destinato a salire dopo l'ultima annata di livello con la maglia del Warford.

Fisayo Dele-Bashiru e la Lazio di Sarri

Il centrocampista nigeriano ha mostrato caratteristiche importanti con Marco Baroni nell'ultimo anno di Lazio. Per esser stata la sua prima stagione calcistica in Italia si può definire promosso. Adesso dovrà giocarsi le sue carte con Maurizio Sarri. L'allenatore toscano ha parlato con una certa fiducia del giocatore, delle voci che lo hanno raggiunto descrivendolo come un elemento importante. Adesso starà a Dele-Bashiru farsi trovare pronto e farsi valere nello scacchiere di Sarri.