Lazio: l'ex capitano Ciro Immobile ricorda sui social un suo grande traguardo

Ciro Immobile, ex capitano e leggenda del club biancoceleste ed attuale attaccante della squadra turca Besiktas, ha raggiunto numerosi ed importanti traguardi durante la sua carriera calcistica, infatti, è stato nominato per 7 volte capocannoniere, inoltre, l'attaccante ha vinto una Supercoppa di Turchia con il Besiktas, una Supercoppa di Germania con il Borussia Dortmund, due Supercoppe Italiane ed una Coppa Italia durante il lungo periodo passato alla Lazio. Oltre alle numerose Coppe vinte, Immobile ha anche vinto la Scarpa d'oro nel 2019/2020 con il club biancoceleste, merito dei 36 gol segnati in una sola stagione nel Campionato di Serie A.

Immobile: il ricordo dell'ex capitano biancoceleste sui social

Immobile - Instagram

