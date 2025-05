La Lazio stasera si gioca tutto: contro l’Inter in ballo la Champions e un doppio primato

Tutto è pronto per la sfida di stasera a San Siro: la Lazio sfiderà l’Inter e l’ex Simone Inzaghi per provare a qualificarsi in Champions o, perlomeno, ad ottenere un piazzamento sicuro nell’Europa che conta. Le ambizioni dei nerazzurri sono altrettanto importanti e puntano Allo scudetto contro il Napoli di Conte.

Una partita che vale una stagione intera

la Lazio stasera si giocherà quasi tutta una intera stagione: dalla possibilità di avvicinare il sogno Champions, alla certezza aritmetica della qualificazione ad una coppia europea, passando per un doppio record. Tantissime occasioni per i biancocelesti di Baroni ma quasi tutte hanno come presupposto una vittoria sul campo dell’Inter a San Siro. I tre punti costituirebbero una vera e propria impresa considerando l’avversario determinato a vincere il campionato, anche se la squadra di Baroni, quest’anno, è riuscita a dimostrare di saper stupire come se prestazioni brillanti, basti ricordare quelle di Napoli (0-1, 8 dicembre 2024) o di Bergamo (0-1, 6 aprile 2025). I tre punti sono importantissimi perché con un risultato diverso la Lazio (che già non è padrona del suo destino perché in svantaggio con la Juventus negli scontri diretti) rischierebbe di farsi staccare. Al contrario, una vittoria avvicinerebbe la Champions darebbe anche la certezza aritmetica di una qualificazione europea(perché la Lazio sarebbe sicuramente almeno settima). Per quest’ultimo traguardo, potrebbe bastare pure un pareggio, ma solo se Milan e Fiorentina non vinceranno.

