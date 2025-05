Lazio-Lecce, due vittorie a Roma nelle ultime sei sfide

Domenica alle 20.45 Lazio e Lecce si affrontano all’Olimpico per chiudere la propria Serie A: i biancocelesti per vincere e attendere notizie da Venezia e Torino, speranzosi di poter strappare all’ultima giornata un posto tra Champions ed Europa League, evitando così il ritorno in Conference dopo la breve parentesi nel 2022-2023; i giallorossi per restare in Serie A, nella lotta serrata a Venezia ed Empoli, con i toscani a quota 31 come i pugliesi, ma al terzultimo posto in classifica.

I numeri all’Olimpico

Quella tra Lazio e Lecce non è mai stata una gara dal pronostico scontato, basti pensare a come negli ultimi sei confronti giocati all’Olimpico, a partire dal 2008 i biancocelesti siano usciti con i tre punti in sole due occasioni. Nell’ottobre del 2008 fu Simone Inzaghi a regalare il pareggio in extremis a Delio Rossi, con l’attaccante piacentino che rispose al gol di Tiribocchi. Ancora una gara, stavolta terminata con il successo dei pugliesi, questa volta il 9 gennaio 2011: il Lecce trova nel primo tempo il vantaggio grazie ad un autogol di Muslera, al quale rispose in avvio di ripresa Stefano Mauri. Una rete inutile, visto il gol decisivo di Grossmuller messo a segno al 73’. Nell’anno successivo non cambia la maledizione leccese, anche in quell’occasione i biancocelesti sfiorarono davvero i tre punti: fu di Matuzalem il gol realizzato al minuto 82’, reso vano dal pareggio di Bozhinov, arrivato in pieno recupero.

Gli ultimi tre precedenti

I due club, complice il lungo periodo dei pugliesi lontano dalla Serie A, tornano ad affrontarsi in Serie A a novembre 2019, quando la squadra di Inzaghi ottiene la sua quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle con Fiorentina, Torino e Milan, battendo i salentini per 4-2: decisiva la doppietta di Correa, oltre che i gol di Milinkovic Savic e il rigore di Immobile, per il 4-2 finale rifilato alla squadra di Liverani. Ancora all’Olimpico, stavolta il 12 maggio 2023, alla 35esima giornata di Serie A: la Lazio è in piena corsa Champions, e il 2-2 contro i giallorossi rallenta di pochi giorni il secondo posto finale. Dopo la rete di Immobile nel primo tempo, la squadra di Marco Baroni ribalta il parziale grazie alla doppietta di Oudin, a cui rimedia Milinkovic-Savic con il pareggio in pieno recupero. E’ stato Felipe Anderson a decidere il confronto nel corso della passata stagione, con il brasiliano che regalò a Sarri l’uno a zero finale