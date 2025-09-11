Sassuolo-Lazio, la conferenza stampa di Sarri: ecco quando
La società biancoceleste ha comunicato quando si terrà la conferenza stampa del tecnico
Fraioli
Archiviata la pausa per gli impegni in nazionale, la Lazio torna di nuovo in campo per la terza giornata di Serie A, in cui affronterà il Sassuolo domenica 14 settembre alle ore 18:00. Pochi minuti fa la società biancoceleste ha comunicato quando si terrà la conferenza stampa di mister Sarri.
La nota della società
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Sassuolo-Lazio sabato 13 settembre, alle ore 12:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
Dove verrà trasmessa
La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, 89.3 FM.