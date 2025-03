Pedro segna con classe ed ecco la reazione di Joao Felix!!

Quasi al termine di Milan-Lazio, Pedro ha mostrato una freddezza glaciale durante la battuta del rigore che ha deciso le sorti del match. Mentre posizionava il pallone sul dischetto, un leggero sorrisino complice compariva sul suo volto, come a sottolineare la consapevolezza di essere pronto a compiere l’impresa. Con calma e precisione, lo spagnolo ha trasformato il rigore, regalando alla Lazio tre punti fondamentali e permettendo alla squadra di salire al quarto posto in classifica.

Noslin - Depositphotos



La reazione di Joao Felix

La reazione dell’attaccante portoghese, Joao Felix, non è passata inosservata. La trasformazione del rigore non è stata solo un momento di grande importanza per la partita, ma anche un segnale di maturità e determinazione da parte di Pedro, che ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore chiave per la squadra biancoceleste. Con questa vittoria, la Lazio si avvicina sempre di più agli obiettivi stagionali, consolidando il proprio posto nelle posizioni che contano.

Il video della reazione di Joao Felix