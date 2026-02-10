Coppa Italia, il Como trionfa ai rigori contro il Napoli: il tabellone aggiornato

Una sfida piena di emozioni al Maradona, infatti, dopo un Napoli-Como che si è concluso con un risultato di 1-1, sono stati i calci di rigore a decidere la semifinalista di Coppa Italia.

Coppa Italia, Napoli-Como: gara decisa ai rigori

Una prestazione spettacolare mostrata stasera dal Como, infatti, dopo essere passato in vantaggio grazie al rigore battuto correttamente da Baturina, concesso per fallo di Olivera su Smolcic, il gol di Vergara aveva ripristinato l'equilibrio in campo. Sono stati i calci di rigore, terminati con un 7-8, a decidere la semifinalista, infatti, i tiri sbagliati di Lukaku, Perrone e Lobotka hanno portato all'eliminazione del club di Conte dalla competizione.

Coppa Italia, il tabellone aggiornato

Dopo aver brillato al Maradona, il club guidato dal mister Fabregas passa alle semifinali di Coppa Italia, dove ci sarà l'Inter ad attendere la squadra. Per quanto riguarda l'altra parte del girone, invece, domani sera alle ore 21:00 è in programma l'incontro Bologna-Lazio e la vincente dovrà andarsela a giocare con l'Atalanta, passata alla fase successiva della competizione dopo aver sconfitto la Juventus per 3-0.