Collina: "Durante un Lazio-Juventus c’è stato un violento scontro tra me e Casiraghi ma poi..."

Presente al Museo nazionale delle arti del XXI secolo l'arbitro Pierluigi Collina, che ha diretto un particolare incontro tra Lazio e Juventus allo stadio Olimpico, ha raccontato un episodio accaduto con Gigi Casiraghi.

Le dichiarazioni dell'arbitro Collina su Lazio-Juventus

In campo vivevo la partita in modo particolare, ma poi con alcuni di essi avevo un grande rapporto. Durante un Lazio - Juventus c’è la foto di un violento faccia a faccia tra me e Casiraghi: una settimana dopo mi mandò quella foto con una dedica di stima.

