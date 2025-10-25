Collina: "Durante un Lazio-Juventus c’è stato un violento scontro tra me e Casiraghi ma poi..."
L'arbitro Pierluigi Collina, presente al Museo nazionale delle arti del XXI secolo, ha raccontato un episodio legato a Casiraghi in Lazio-Juventus
Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images via onefootball
Presente al Museo nazionale delle arti del XXI secolo l'arbitro Pierluigi Collina, che ha diretto un particolare incontro tra Lazio e Juventus allo stadio Olimpico, ha raccontato un episodio accaduto con Gigi Casiraghi.
Le dichiarazioni dell'arbitro Collina su Lazio-Juventus
In campo vivevo la partita in modo particolare, ma poi con alcuni di essi avevo un grande rapporto. Durante un Lazio - Juventus c’è la foto di un violento faccia a faccia tra me e Casiraghi: una settimana dopo mi mandò quella foto con una dedica di stima.
