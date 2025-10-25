Serie A, le squadre con più rigori a favore: ecco la posizione della Lazio

Come riportato da Trasfermarkt.it sui social, ecco quali sono le squadre ad avere ricevuto più rigori a favore nelle ultime cinque stagioni nel Campionato di Serie A. Nella classifica, il primo e secondo posto sono occupati da Napoli e Inter, con rispettivamente 30 e 33 rigori segnati su 41 e 39 rigori a favore, mentre la Lazio si trova in 6a posizione con 24 rigori segnati su 29 a favore.

Le squadre con più rigori a favore nelle ultime cinque stagioni secondo Transfermarkt.it

Gli incontri in programma per l'ottava giornata di Serie A

Ieri sera l'8a giornata del Campionato di Serie A ha aperto le porte con l'incontro Milan-Pisa allo stadio di San Siro, che si è concluso con un sorprendente 2-2, e tra oggi e domani le restanti squadre scenderanno in campo e lotteranno fino all'ultimo minuto per tentare di portarsi a casa i 3 punti. Oggi 25 ottobre le danze si apriranno con Parma-Como e Udinese-Lecce, entrambe in programma alle ore 15:00, e si proseguirà con il tanto atteso scontro tra Napoli e Inter, che andrà in onda sulla piattaforma Dazn alle ore 18:00, mentre a concludere la giornata ci sarà Cremonese-Atalanta alle 20:45. Domani 26 ottobre, invece, alle ore 12:30 il Torino affronterà il Genoa, mentre alle 15:00 sarà possibile seguire due incontri, vale a dire Sassuolo-Roma e Fiorentina-Bologna. A concludere l'8a giornata di Campionato ci penseranno la Lazio e la Juventus, che alle ore 20:45 scenderanno in campo allo stadio Olimpico. Sicuramente saranno due giornate colme di sorprese e con partite che terranno i tifosi con il fiato sospeso fino al fischio finale.

