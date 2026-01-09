Gualtieri: "Lotito ha annunciato che sta per presentare la documentazione. Siamo soddisfatti…"

Questa mattina presso il Parco dei Daini si è tenuta la cerimonia per il 126° compleanno della S.S. Lazio. Oltre il presidente Claudio Lotito erano presenti molte altre cariche istituzionali tra cui il sindaco Gualtieri, che insieme al patron ha proprio svelato la targa celebrativo.

Il sindaco di Roma ha poi rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in merito allo Stadio Flaminio e alla cerimonia cui ha preso parte.

Le parole di Gualtieri

Questa targa ricorda che il Parco dei Daini è stato il primo luogo, stadio se così possiamo chiamarlo, dove la Lazio ha giocato per alcuni anni e poi anche la volontà di intraprendere un percorso di adozione per la cura e la manutenzione di questo luogo.

Flaminio