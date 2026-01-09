Zaccagni: "Vogliamo dare più gioie possibili ai tifosi, i nuovi giocatori…"
Il Numero Dieci biancoceleste ha parlato in questa giornata così significativa ai microfoni di LSC
Alla cerimonia svoltasi questa mattina al Parco dei Daini per i 126 anni della Lazio era presente anche il capitano della squadra Mattia Zaccagni. Il Numero Dieci biancoceleste ha parlato in questa giornata così significativa ai microfoni di LSC.
Le parole di Mattia Zaccagni a LSC
È un grande orgoglio essere qui, perché si percepisce e respira la storia di questa società. La Lazio è nata in questi spazi qui e per noi è un onore essere qua e dobbiamo goderci la giornata. Deve essere un motivo d’orgoglio portare avanti questa matricola, perché è storia che si tramanda da anni ed è bello vederla stampata su questa targa. L’ho sempre ribadito: la Lazio è qualcosa che ti entra dentro. Magari a vederla da fuori non ti rendi conto di ciò che è. Per questo sono orgoglioso di essere in primis un giocatore della Lazio e anche il capitano.
Obiettivi
Quello che vogliamo noi giocatori è dare più gioie possibili ai nostri tifosi: ora dobbiamo ricompattarci. Sono andati via dei nostri compagni e sono arrivati dei giocatori nuovi che dobbiamo aiutare a inserirsi.