Zaccagni: "Vogliamo dare più gioie possibili ai tifosi, i nuovi giocatori…"

Alla cerimonia svoltasi questa mattina al Parco dei Daini per i 126 anni della Lazio era presente anche il capitano della squadra Mattia Zaccagni. Il Numero Dieci biancoceleste ha parlato in questa giornata così significativa ai microfoni di LSC.

È un grande orgoglio essere qui, perché si percepisce e respira la storia di questa società. La Lazio è nata in questi spazi qui e per noi è un onore essere qua e dobbiamo goderci la giornata. Deve essere un motivo d’orgoglio portare avanti questa matricola, perché è storia che si tramanda da anni ed è bello vederla stampata su questa targa. L’ho sempre ribadito: la Lazio è qualcosa che ti entra dentro. Magari a vederla da fuori non ti rendi conto di ciò che è. Per questo sono orgoglioso di essere in primis un giocatore della Lazio e anche il capitano.