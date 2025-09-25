Genoa-Lazio, Rambaudi: "La squadra deve restare viva. Lotito? Dovremmo chiederci perché rimane"

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo le possibili soluzioni da adottare a centrocampo nell'incontro della Lazio a casa del Genoa, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45, ma non solo, l'ex biancoceleste ha anche commentato la posizione di Claudio Lotito.

Gila in mezzo al campo e Pedro dietro alla prima punta; Basic non gioca da molto, magari potrebbe essere utile a gara in corso, qualora lo reintegrassero.

Cambia per delle giocate ma poco. In Serie A, più o meno, con entrambi i piedi ci sanno fare. Provstgaard in Nazionale è stato anche a destra, sa adattarsi.

Potrebbe essere una cosa giusta, ma ora va anche capito come sta mentalmente. Per una partita ok, magari Zaccagni lo sposti a destra.

La squadra deve restare viva, accesa. Non cadere alla prima difficoltà. Devi partire con grande umiltà, cercando di non farli galvanizzare. Serve tatticamente la gara giusta, loro possono concedere spazi e quindi serve sfruttare gli uomini di gamba lì davanti.

La domanda che ci dobbiamo porre è perché il presidente rimane? C’è una guerra da 21 anni. Forse rimane per interesse, o per stare al centro dell’attenzione. Non me lo spiego. Come fa a rimanere quando ha tutti contro? Va in giro anche scortato, chi glielo fa fare di continuare così?