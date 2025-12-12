Rovella tra recupero e mercato: due italiane non lo mollano

Maurizio Sarri attende il rientro di Nicolò Rovella, fermo ormai dalla quarta giornata di campionato. Il centrocampista si era accasciato a terra nel derby di fine settembre contro la Roma a causa dei forti dolori alla pubalgia. Dopo un tentativo di terapia conservativa che non ha dato gli effetti sperati, Rovella è stato costretto a ricorrere all’intervento chirurgico. Il suo ritorno in campo è previsto con ogni probabilità per gennaio, al termine di un lungo percorso di riabilitazione e riatletizzazione.

Inter e Fiorentina alla finestra

Nel frattempo, però, il mercato resta acceso attorno al suo nome. Come riportato da La Repubblica, Rovella continua a piacere a Inter e Fiorentina. I nerazzurri avevano già provato l’affondo in estate con un’offerta vicina ai 25 milioni di euro, respinta dalla Lazio a causa del blocco del mercato. Anche i viola avevano mostrato interesse, senza però arrivare a un’offerta concreta. Il regista biancoceleste resta quindi un profilo monitorato in vista delle prossime sessioni, soprattutto se la Lazio dovesse essere costretta a sacrificare un big per finanziare nuovi acquisti.