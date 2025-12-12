Rovella tra recupero e mercato: due italiane non lo mollano
Sarri aspetta il regista, ma il mercato resta vigile
Maurizio Sarri attende il rientro di Nicolò Rovella, fermo ormai dalla quarta giornata di campionato. Il centrocampista si era accasciato a terra nel derby di fine settembre contro la Roma a causa dei forti dolori alla pubalgia. Dopo un tentativo di terapia conservativa che non ha dato gli effetti sperati, Rovella è stato costretto a ricorrere all’intervento chirurgico. Il suo ritorno in campo è previsto con ogni probabilità per gennaio, al termine di un lungo percorso di riabilitazione e riatletizzazione.
Inter e Fiorentina alla finestra
Nel frattempo, però, il mercato resta acceso attorno al suo nome. Come riportato da La Repubblica, Rovella continua a piacere a Inter e Fiorentina. I nerazzurri avevano già provato l’affondo in estate con un’offerta vicina ai 25 milioni di euro, respinta dalla Lazio a causa del blocco del mercato. Anche i viola avevano mostrato interesse, senza però arrivare a un’offerta concreta. Il regista biancoceleste resta quindi un profilo monitorato in vista delle prossime sessioni, soprattutto se la Lazio dovesse essere costretta a sacrificare un big per finanziare nuovi acquisti.