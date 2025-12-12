Mandas verso l'addio: possibile ritorno in patria per il greco

A gennaio potrebbe concretizzarsi l’addio di Christos Mandas. Il portiere greco continua a trovare pochissimo spazio alla Lazio: l’unica presenza stagionale è arrivata in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro il Milan. In campionato il titolare resta Ivan Provedel, che con il ritorno di Sarri in panchina si è ripreso stabilmente la porta biancoceleste.

Le possibili destinazioni

Per questo motivo il classe 2001 potrebbe lasciare la Capitale già nella prossima finestra di mercato. Resta da definire la formula dell’operazione, tra cessione a titolo definitivo o prestito. Come riportato da La Repubblica, Mandas avrebbe aperto anche a un possibile ritorno in patria: su di lui c’è il forte interesse dell’Olympiacos, club molto ricco di Evangelos Marinakis, proprietario anche del Nottingham Forest. L’accordo con la Lazio non è ancora stato trovato, ma la pista resta concreta e da monitorare in vista di gennaio.