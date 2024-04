Lazio-Juventus di Coppa Italia, ecco quando sarà la conferenza stampa di Tudor

Martedì 23 aprile alle ore 21 la Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. I bianconeri all'andata si sono portati a casa il match grazie a un netto 2-0 firmato dal duo di attacco Chiesa-Vlahovic. Ora, i biancocelesti faranno di tutto per ribaltare le sorti, che a molti appaiono già scritte, e così facendo proverà ad accedere alla finale di questa 77° edizione della Coppa Italia Frecciarossa. Dall'altro lato del tabellone si gioca Atalanta-Fiorentina, con i viola che hanno vinto il primo incontro grazie a una rete di Madragora.

Conferenza Tudor:

Prima della partita contro la Juve interverrà in conferenza stampa mister Igor Tudor, come confermato dal recente comunicato che è apparso nel sito web della società capitolina.

La nota: