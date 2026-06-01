Bisignani: "Molti fondi si sono avvicinati alla Lazio, ma la valutazione di Lotito è fuori mercato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Luigi Bisignani, autore della lettera pubblicata sulle colonne de Il Tempo, ha chiarito alcuni punti dell'articolo di ieri mattina, soffermandosi anche sui numerosi interessi da parte di diversi fondi e investitori che, secondo Bisignani, avrebbero però trovato il muro della valutazione di Lotito.

Bisignani a Radio Radio

Credo che per Lotito, personaggio che conosciamo tutti, alla fine questa situazione ha finito per ripercuotersi anche nel partito, dove il peso dei tifosi si è fatto sentire. C'erano i manifesti prima dell'ultimo referendum. Tutto questo si è sicuramente traferito ai vertici del partito. Moltissime persone e fondi si sono avvinati a Lotito, ma la sua valutazione li tiene distanti, tutti quelli che si avvicinano si allontanano. Tutto il calcio italiano è ormai in svendita.

Prosegue l'intervento