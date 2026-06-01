Bisignani: "Molti fondi si sono avvicinati alla Lazio, ma la valutazione di Lotito è fuori mercato"
L'intervento radiofonico ai microfoni di Radio Radio di Luigi Bisignani
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Luigi Bisignani, autore della lettera pubblicata sulle colonne de Il Tempo, ha chiarito alcuni punti dell'articolo di ieri mattina, soffermandosi anche sui numerosi interessi da parte di diversi fondi e investitori che, secondo Bisignani, avrebbero però trovato il muro della valutazione di Lotito.
Bisignani a Radio Radio
Credo che per Lotito, personaggio che conosciamo tutti, alla fine questa situazione ha finito per ripercuotersi anche nel partito, dove il peso dei tifosi si è fatto sentire. C'erano i manifesti prima dell'ultimo referendum. Tutto questo si è sicuramente traferito ai vertici del partito.
Moltissime persone e fondi si sono avvinati a Lotito, ma la sua valutazione li tiene distanti, tutti quelli che si avvicinano si allontanano. Tutto il calcio italiano è ormai in svendita.
Prosegue l'intervento
La Lazio ha delle cifre, nella testa di Lotito, fuori mercato. Lotito, che con la Lazio ha grandi meriti, è un grande imprenditore. Si fa un discorso economico relativo alla sua famiglia, legando la Lazio alla costruzione del Flaminio. Ma proprio per questo, in attesa ci sia lo stadio, per quale motivo si deve arroccare e isolare? Rendi partecipe una comunità, abituata a soffrire da tempo, noi laziali siamo stati abituati a soffrire sempre. Lotito sta pensando di mettere insieme squadra e stadio per grande colpo, possiamo andare avanti con questo clima e lo stadio vuoto? Secondo me, no.