Pedullà: "Dialogo Gattuso-Zaccagni: l’esterno offensivo ha dato disponibilità per..."

In attesa dell'ufficialità come nuovo allenatore della Lazio, Gattuso non ha intenzione di perdere tempo e ha già avviato i primi contatti con alcuni giocatori biancocelesti. Uno di questi è proprio il capitano Mattia Zaccagni.

Pedullà: “L’esterno offensivo ha dato disponibilità per ripartire dalla Lazio”

Il futuro dell'esterno offensivo resta ancora avvolto da un alone di incertezza. Tuttavia, a ribaltare le sue sorti potrebbe essere proprio il nuovo tecnico. Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, sarebbe già andato in scena un colloquio tra i due, in cui l'ex Verona avrebbe dato la sua disponibilità per continuare a vestire la maglia laziale.

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