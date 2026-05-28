Calciomercato, riflettori puntati su Tijjani Noslin: il biancoceleste nel mirino di tre club

La nuova era di Gennaro Gattuso alla Lazio prende forma. L'allenatore è pronto a varare il 4-3-3 come punto di partenza, pur restando aperto al 4-2-3-1 o al 4-3-1-2 per sfruttare al meglio il potenziale offensivo. Al momento la società è al lavoro sul mercato: Lotito è chiamato a regalare a "Ringhio" una punta di peso per garantire il salto di qualità in zona gol.

Rivoluzione in attacco: chi parte, chi resta

Il reparto avanzato subisce un profondo restyling. Pedro saluta i biancocelesti, mentre Maldini fa ritorno all'Atalanta dopo il mancato riscatto legato alla mancata qualificazione in Europa League. Restano, invece, i nodi Dia e Noslin: il primo verrà riscattato dalla Salernitana per 11 milioni di euro, mentre il futuro di Noslin è in bilico.

Noslin al centro del mercato

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, dopo la positiva parentesi con Sarri, Noslin è finito sul taccuino di diversi club, tra cui Bologna, Monaco e Feyenoord. La Lazio potrebbe cogliere l'occasione per incassare e recuperare parte dei 18 milioni investiti in passato per strapparlo al Verona. Sarà proprio Gattuso, nelle prossime settimane, a valutare se puntare sul ragazzo o dare il via libera a una cessione vantaggiosa per le casse del club.