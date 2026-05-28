Calciomercato, riflettori puntati su Tijjani Noslin: il biancoceleste nel mirino di tre club
Con la fase di mercato estivo che sta per aprirsi, sembra che il biancoceleste Tijjani Noslin abbia attirato l'attenzione di tre club, ecco di chi si tratta
La nuova era di Gennaro Gattuso alla Lazio prende forma. L'allenatore è pronto a varare il 4-3-3 come punto di partenza, pur restando aperto al 4-2-3-1 o al 4-3-1-2 per sfruttare al meglio il potenziale offensivo. Al momento la società è al lavoro sul mercato: Lotito è chiamato a regalare a "Ringhio" una punta di peso per garantire il salto di qualità in zona gol.
Rivoluzione in attacco: chi parte, chi resta
Il reparto avanzato subisce un profondo restyling. Pedro saluta i biancocelesti, mentre Maldini fa ritorno all'Atalanta dopo il mancato riscatto legato alla mancata qualificazione in Europa League. Restano, invece, i nodi Dia e Noslin: il primo verrà riscattato dalla Salernitana per 11 milioni di euro, mentre il futuro di Noslin è in bilico.
Noslin al centro del mercato
Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, dopo la positiva parentesi con Sarri, Noslin è finito sul taccuino di diversi club, tra cui Bologna, Monaco e Feyenoord. La Lazio potrebbe cogliere l'occasione per incassare e recuperare parte dei 18 milioni investiti in passato per strapparlo al Verona. Sarà proprio Gattuso, nelle prossime settimane, a valutare se puntare sul ragazzo o dare il via libera a una cessione vantaggiosa per le casse del club.