Bari, Lotito: "Tutti sanno come opero. Io non vendo sogni, porto risultati"

Il presidente Claudio Lotito è tornato a parlare del mancato approdo al Bari, svelando alcuni retroscena riguardo la vicenda.

Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attuale presidente della Regione Puglia, all'epoca, decise di assegnare il titolo sportivo del club alla famiglia De Laurentiis, preferendola a Lotito. Eppure, secondo il patron biancoceleste la situazione andò diversamente: stando a quanto riferito da Lotito fu proprio il primo cittadino a contattarlo per rilevare il Bari. Di seguito l'intervento del presidente della Lazio ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno-Puglia.

Ero rientrato dalla montagna, ero venuto a Roma, avevo costituito la società, l’avevo finanziata e tutto, poi è stata fatta una scelta diversa.

Non serve che lo dica io, la mia storia la conoscete e tutti sanno come opera Lotito. Io non vendo sogni, porto risultati.

Sul futuro del Bari? Oggi non posso farlo perché è in Serie C. E tra non molto non si potranno avere due società nel settore professionistico.