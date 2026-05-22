Beach Rugby: al via la stagione 2026, con i Navy Gators Sport, inclusione e nuovi obiettivi

Prenderà il via il prossimo 23 maggio sulla spiaggia di Maccarese la nuova stagione del Trofeo Italiano di Beach Rugby, che vedrà la squadra romana dei Navy Gators protagonista di un’estate ricca di sport, viaggi ed esperienze dentro e fuori dal campo.



I Navy Gators prenderanno parte a numerose tappe del circuito nazionale sui lidi di Lazio, Toscana, Abruzzo, Veneto, Friuli, Campania, Basilicata, Sardegna, Calabria, Puglia, Sicilia, e parteciperanno all’appuntamento di Pescara che ospiterà il “Vittoria for Women Tour”, il progetto promosso dal main sponsor della Federazione Italiana Rugby, Vittoria Assicurazioni, in collaborazione con FIR e LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori), nato per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica.

L’obiettivo più ambizioso della squadra sarà conquistare nuovamente l’accesso alle Finali Nazionali di San Benedetto del Tronto – anch’esse inserite nel “Vittoria for Women Tour” – dopo la qualificazione ottenuta nella scorsa stagione, al debutto assoluto della squadra nel circuito nazionale.

Il progetto dei Navy Gators nasce dall’idea di un gruppo di compagni di squadra della Lazio Rugby (serie A territoriale) che durante l’anno condivide il campo, gli allenamenti e i valori di questo sport. Nata nel 2025 grazie al sostegno del main sponsor ES Relazioni istituzionali & Comunicazione che ha scelto di sostenerla anche per questa stagione, la squadra ha scelto di vivere e far vivere anche durante l’estate lo spirito del rugby, adattando formule e modalità al beach rugby ma mantenendo intatto il messaggio: lo sport come strumento di benessere fisico e psicologico, occasione per imparare a fare squadra, confrontarsi con gli avversari e vivere la competizione nel rispetto reciproco.

Il primo grande traguardo del 2026 è già stato raggiunto con l’iscrizione ufficiale alla tappa del circuito europeo di beach rugby di Porto, che rappresenterà la prima trasferta internazionale della squadra. Tra gli obiettivi della nuova stagione c’è anche quello di ampliare ulteriormente la partecipazione al torneo, arrivando a iscrivere due squadre per ogni tappa del circuito, così da permettere a un numero più ampio di ragazzi di vivere queste esperienze sportive e umane.

Lo sguardo dei Navy Gators, però, è rivolto anche al futuro e all’inclusione. La società sogna infatti di aprirsi presto anche al movimento femminile, con la creazione di una squadra dedicata, convinta che lo sport sia davvero di tutti e per tutti.

Nel lungo periodo non mancano altri progetti: organizzare tornei ed eventi sul territorio, realizzare gadget ecofriendly e promuovere centri estivi per bambini, trasmettendo sin da piccoli i valori del gioco di squadra, della collaborazione e del rispetto per gli avversari.