Lazio-Lecce, svelato l'arbitro del match: la designazione completa della 38° giornata

Manca solo una giornata al termine di questa stagione di Serie A, ma nonostante un solo turno alla fine, i verdetti riguardanti lo Scudetto e la lotta Champions League sono ancora tutti aperti e si protrarranno fino all'ultimissima giornata a disposizione. Il 38° turno di campionato si aprirà con due match che determineranno l'assegnazione del tricolore: Como-Inter e Napoli-Cagliari, tramesse in contemporanea venerdì 23 maggio alle ore 20:45.

La Lazio di Baroni incontrerà a casa il Lecce di Giampaolo per la sfida in programma domenica 25 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti, reduci da due pareggi consecutivi con Juventus e Inter, sono chiamati dopo più di tre mesi ad una vittoria casalinga per sognare ancora un posto in Europa. Nel frattempo l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per Lazio-Lecce.

La designazione di Lazio-Lecce

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Lecce, sfida valida per la 38° giornata di Serie A, all'arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Al VAR sarà presente Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia con Marco Piccinini all'AVAR della sezione di Forlì.

Le composizioni arbitrali della 38° giornata di Serie A

COMO – INTER Venerdì 23/05 h.20.45

MASSA

PERROTTI – ROSSI L.

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – CAGLIARI Venerdì 23/05 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – GENOA Sabato 24/05 h.18.00

MONALDI

MONDIN – BELSANTI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – MONZA Sabato 24/05 h.20.45

RUTELLA

PRENNA – ARACE

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

ATALANTA – PARMA h. 20.45

MARINELLI

BRESMES – VOTTA

IV: PRONTERA

VAR: GARIGLIO

AVAR: SOZZA

EMPOLI – H. VERONA h. 20.45

DOVERI

ALASSIO – BACCINI

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI

TORINO – ROMA h. 20.45

DI BELLO

CECCONI – BHARI

IV: COSSO

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

UDINESE – FIORENTINA h. 20.45

MARCENARO

TOLFO – POLITI

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAZZOLENI

VENEZIA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA