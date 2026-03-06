Petrucci (Sky): "Trattative per i rinnovi non ce ne sono, Gila e Romagnoli..."

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato della situazione rinnovi e del futuro che ci sarà in casa Lazio: queste le sue dichiarazioni.

Lazio, le parole di Matteo Petrucci sui singoli

Basic era sulla via del recupero già contro il Torino. Me lo aspetto tra i convocati. Maldini e Taylor sono i giocatori che si sono ambientati meglio. Hanno un passato differente, così come potrebbero avere un futuro differente. L'olandese è arrivato a titolo definitivo, l'attaccante è in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla partecipazione europeo. Taylor nelle ultime due partita è leggermente calato, ma in questa squadra ci può stare tranquillamente. Su Maldini fa bene Sarri a insistere in quel ruolo. Da quello che so io Maldini è stato preso per fare la punta, poi può sempre cambiare ruolo, ma durante la trattativa l'ok di Sarri e del calciatore arrivano per fare la punta. Lo vedo in crescita.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Il percorso di Noslin e il possibile esordio di Przyborek

Noslin sta facendo intravedere qualcosa, ma non c'era nessuna urgenza di doverlo tenere, essendo una zona del campo coperta. Przyborek? Da quello che mi dicono in settimana Sarri lo sta provando esterno. Nelle prossime partite qualche minuto credo che ce l'avrà.

La questione rinnovi in casa Lazio