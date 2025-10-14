Lazio, l'incontro con l'Atalanta si avvicina: il punto dall'infermeria

La pausa per le Nazionali sta per terminare e le aquile si preparano a riscendere in campo insieme alla propria squadra, infatti, domenica 19 ottobre alle ore 18:00 è in programma l'incontro Atalanta-Lazio a Bergamo, tuttavia, il Comandante Maurizio Sarri dovrà fare i conti con un alto numero di infortunati e dovrà riflettere molto attentamente sulle sue mosse, soprattutto dato che nelle giornate successive la Lazio affronterà Juventus, Pisa, Cagliari e Inter.

Atalanta-Lazio: il punto dall'infermiera

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Dottor Rodia non ha nessuna preoccupazione riguardo la salute della rosa biancoceleste, tuttavia, sono troppi gli infortunati in casa Lazio e ciò renderà ancora più complicato l'incontro con la Dea. Taty, Zaccagni e Rovella (lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, lesione all'adduttore sinistro e pubalgia) saranno sicuramente indisponibili ma si cercherà di recuperare Boulaye Dia. Nel reparto difensivo, Marusic e Pellegrini (lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro e trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro) verranno ricontrollati oggi e, fortunatamente, il numero 77 dovrebbe essere schierato nel match di domenica. Matias Vecino, invece, ha ricominciato a lavorare in gruppo da sabato ed oggi sarà ricontrollato.

