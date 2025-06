Caputo: “Contatto con la Lazio? Mi chiamò Immobile, fui contentissimo ma…”

Direttamente ai microfoni di soccermagazine.it, l’ex attaccante Caputo ha svelato un retroscena su un suo possibile trasferimento alla Lazio ai tempi della Sampdoria: queste le sue dichiarazioni.



Dopo i 21 goal con il Sassuolo e quando fui convocato in Nazionale ci fu un contatto con la Roma, poi ci fu anche un contatto con la Lazio. Un po’ di contatti li ho avuti, però poi alla fine per svariate dinamiche sono rimasto a Sassuolo e ho fatto altre scelte. La Lazio? A me chiamò direttamente Ciro Immobile, perché noi siamo molto amici. Mi disse: 'Guarda, Ciccio. Cercano un vice per me e quindi io ho fatto il tuo nome perché per me sei un giocatore forte, sei italiano, conosci bene il campionato italiano. Noi giochiamo anche le coppe europee, quindi ci sarà spazio'.