Striscione contro Lotito a Montecitorio: gesto strumentale

In Piazza Montecitorio a Roma, è apparso uno striscione con la scritta “Lotito libera la Lazio”, gesto interpretato come una protesta nei confronti della gestione del club biancoceleste da parte del presidente Claudio Lotito.

La replica delle fonti vicine a Lotito

Fonti vicine al presidente Lotito hanno definito l’iniziativa “un gesto strumentale, utile solo a spostare l’attenzione da evidenti difficoltà gestionali e istituzionali che altri stanno affrontando in questo momento”. Secondo queste fonti, la protesta sarebbe quindi un tentativo maldestro di mettere in cattiva luce la gestione del presidente, ma in realtà è un modo per coprire problemi di tutt’altra natura, non collegati alla Lazio.

Sport e politica, confine sfumato

Le fonti sottolineano come, nel mondo dello sport, sembri ormai difficile trovare un confronto trasparente e rispettoso. “A pagare è sempre chi si assume responsabilità vere, chi mette la faccia e lavora ogni giorno per garantire solidità, rispetto delle regole e una prospettiva concreta di crescita”.

Una società con visione chiara

Viene evidenziato inoltre che “la Lazio è una realtà concreta, con una struttura societaria trasparente e con una visione chiara del futuro”. Il presidente Lotito, proseguono, “continuerà a lavorare con impegno e determinazione, come ha sempre fatto, assumendosi l’onere e l’onore di ogni scelta. In prima linea, senza nascondersi mai”.