La Lega Serie A annuncia i nomi dei migliori giocatori

Come ogni anno sarà premiato il miglior giocatore in ogni categoria per la stagione calcistica che sta per concludersi. La Lega Serie A ha reso noti i tre giocatori che, ruolo per ruolo, si contenderanno questo prestigioso premio. Mai come quest'anno la lotta in ogni categoria è stata accesa e ha comportato di conseguenza esclusioni eccellenti.

Solo 48 ore e la Lega Serie A renderà pubblici i nomi dei giocatori che avranno vinto nelle varie categorie e in particolare quello che sarà l'MVP del campionato.

Un laziale presente

Nella lista dei vari giocatori presenti per aggiudicarsi questo premio stabilito dalla Lega Serie A c'è anche un Laziale. Parliamo del terzino sinistro Nuno Tavares. Il numero 30 della Lazio ha disputato una stagione molto positiva soprattutto nella prima parte di campionato dove ha inanellato una serie di assist che lo ha reso celebre in tutta Europa. Il calciatore portoghese è stato poi penalizzato dai tanti infortuni e le sue prestazioni sono andate fortemente in calo resta comunque l'ottima stagione disputata che ha comportato anche le attenzioni di diversi club europei.

Il post social con tutti i calciatori presenti

https://www.instagram.com/p/DJ7CF0EI7n-/?igsh=MW9ueDdtZ3oxbGJqbg==