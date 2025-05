Il massaggiatore Doriano: "Io ero scettico per lo scudetto, Mancini se lo sentiva"

Il 14 maggio del 2000 è una data incisa nella storia del club biancoceleste, infatti, grazie alla vittoria della Lazio contro la Reggina e alla caduta della Juventus a casa del Perugia, la rosa al tempo guidata da Eriksson diventa Campione d'Italia. In onore dei 25 anni dalla conquista dello scudetto, il massaggiatore Doriano si è espresso ai microfoni di Radiosei.

Quella del -9, forse perché ero appena arrivato, c'era grande entusiasmo; il clima era più famigliare, c'erano giocatori-amici. Nel 2000 era cambiato tutto l'ambiente, c'erano ovviamente giocatori fortissimi altrimenti non si sarebbero vinti quei trofei, ma mi trovavo meglio con la Lazio del -9. Con qualche personaggio non ho legato, non parlo della squadra o del presidente che sapete come ci trattava bene.

Il grande merito è stato di Cragnotti ma i giocatori che avevamo erano davvero forti, ma abbiamo vinto anche poco. Come minimo dovevamo avere un altro scudetto e fare qualche finale di Champions. Eravamo i più forti d'Europa. Cragnotti ha preso in un giorno Vieri, quando l'ho visto a Formello non ci credevo neanche io. Poi una volta eravamo in Brasile e a Zoff arrivò la telefonata in cui dicevano che avevamo preso Winter, Di Matteo e altre persone così; il presidente faceva delle 'sorprese'. Eravamo fortissimi. Loro andavano in campo e io dalla panchina avevo la sicurezza da subito che certe partite sarebbero finite 3-4 a 0, da come si mettevano, da come cominciavano.