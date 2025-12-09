Matteo Petrucci: "Rinnovi? Ecco come stanno le cose. Su Isaksen e Tavares..."

Nonostante le tante occasioni create e le parate di Ravaglia, la Lazio non è riuscita ad andare oltre il pari contro il Bologna. Le prossime tre gare con Parma, Cremonese e Udinese diranno molto sulla stagione e sugli obbiettivi dei biancocelesti. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla questione rinnovi e si è espresso sul futuro di Tavares e sulle condizioni fisiche di Isaksen.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Lazio, il punto di Matteo Petrucci sui rinnovi di contratto

Per i rinnovi è tutto bloccato. Romagnoli è in attesa di una mossa della Lazio per il rinnovo mentre per Gila è tutto fermo e la Lazio sa che non sarà facile convincerlo a rinnovare, a giugno in un modo o nell'altro sarà scritto il suo futuro. Per il rinnovo di Patric è tutto fermo ma non ci dovrebbero essere problemi, lo rivedremo titolare a Parma dopo un bel po'. Marusic è imprescindibile in questa Lazio, ha un rendimento di media sempre sufficiente e non ha mai avuto troppi infortuni.

Il futuro di Tavares

Nuno Tavares è uno di quei giocatori su cui la Lazio si aspetta delle offerte per poter fare una plusvalenza, considerando che il 40% andrà all'Arsenal.

Le condizioni fisiche di Isaksen