Como-Lazio, svelata la designazione arbitrale: i precedenti sorridono ai biancocelesti
Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la società biancoceleste ha pubblicato la designazione arbitrale presente per Como-Lazio
A pochissimi giorni dall’esordio in Serie A della nuova stagione, la società biancoceleste ha pubblicato, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la composizione della squadra arbitrale che sarà presente per Como-Lazio, prima partita di campionato in programma domenica 24 agosto alle ore 18:30.
La designazione arbitrale completa: il comunicato della Lazio
La designazione arbitrale della 1ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara Como-Lazio al signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio: Turrini sarà il IV ufficiale mentre Aureliano e Chiffi sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.
I precedenti
Sarà il 13° incrocio tra Manganiello e i biancocelesti, 10 vittorie e 2 sconfitte lo score attuale. Nove invece i precedenti con i lombardi: una vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte il bilancio.