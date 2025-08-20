Como-Lazio, svelata la designazione arbitrale: i precedenti sorridono ai biancocelesti

A pochissimi giorni dall’esordio in Serie A della nuova stagione, la società biancoceleste ha pubblicato, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la composizione della squadra arbitrale che sarà presente per Como-Lazio, prima partita di campionato in programma domenica 24 agosto alle ore 18:30.

La designazione arbitrale della 1ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara Como-Lazio al signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio: Turrini sarà il IV ufficiale mentre Aureliano e Chiffi sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.