De Siervo e la nazionale: "In questo stato a causa anche della pirateria"

La pirateria nel mondo del calcio è sicuramente un tema su cui si sta molto lavorando. Nonostante si stia facendo di tutto per sensibilizzare l'ambiente il sistema dei pirati sembra non placarsi anzi sta crescendo, sono i numeri a dirlo. L'amministratore delegato della Lega serie A, Luigi De Siervo, ha approfondito questo aspetto spiegando come di riflesso tante dinamiche si attivano a causa della pirateria, addirittura causando il fallimento della nazionale di calcio italiana.

Le parole di De Siervo

Queste le parole dell'amministratore delegato della Lega Serie A in occasione dell'evento “Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità, sicurezza e intelligenza artificiale. Industrie dei contenuti, consumi culturali e comportamenti illeciti”:

Ringrazio il Parlamento per la legge approvata. “La pirateria uccide il calcio”, come dice il nostro spot, ed è proprio così. La conduzione di pecorelle smarrite verso la legalità non è ancora avvenuta, ma questa legge aiuterà a farlo grazie alle condanne penali che arrivano fino a tre anni di reclusione. Si notano già timidi segnali di conversione dei trend ma manca ancora una montagna da scalare.

La pirateria e il danno alla nazionale di calcio italiana

Molti si interrogano su come mai la nostra Nazionale sia in questa situazione e perché manchino i talenti, una motivazione sono le perdite dovute alla pirateria. Tutti i soldi che ogni anno vengono persi non vengono investiti nei vivai e nella crescita dei nostri giovani. Una grande problematica che ha portato la nostra Nazionale ad affrontare molte difficoltà. Oltre a questo, anche la vecchiaia delle nostre strutture non permette alle società e al sistema di ottenere degli incassi alti.

